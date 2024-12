Lo ha hecho cuando han comenzado sus seguidores a preguntarle por su relación a raíz del comentado vídeo. "Elsa es una tía a la que quiero un montonazo y por ahora soy ignorante de lo que ha sucedido, no he tenido tiempo de ver nada. Hablé con ella maquillándonos y tal y me dijo que lo estaba pasando mal y que en qué plan iba yo. Yo le dije que no iba en ningún plan y le dije: 'Mira, te tengo muchísimo aprecio, te quiero un montón'", ha revelado Edi.