"¿Pero de verdad hay debate de si debe ganar Óscar o Juan? Me hace gracia. El protagonista absoluto vs un mueble. En fin, espero que si eres amante de este reality puedas ser objetivo. Siempre al lado de las personas que dan contenido. Óscar Landa ganador", ha tuiteado la exconcursante de 'Secret Story', que también ha arremetido contra Ruvens, el mayor apoyo de su ganador .

La razón es que no le ha gustado nada que se haya negado a hablar de su vida privada cuando Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si se ha enamorado alguna vez. "No, pero yo de mi vida privada no hablo, Jorge, ya lo sabes", fue la respuesta del albaceteño. "Para eso no vayas a 'GH'… ¡No dividáis votos que nos gana el bailarín! Óscar ganador", ha tuiteado Cristina Porta, aprovechando así para pedirle a los fans del team azul que no dividan los votos.