La calle apoya a Violeta y no ve un buen futuro con Edi: "Va a acabar como el rosario de la aurora"

Pero la concursante de 'Gran Hermano' y una de las más queridas por la audiencia, fue expulsada al borde de la final y es ahora que descubre que su chico quizás no es lo que pensaba. Sin embargo, él ha intentado convencerla con palabras amorosas: "Las dudas que tenías, ahora se van a disipar. No te esperaba hoy, pero ahora siendo egoísta vamos a tener más tiempo para nosotros. A callar la boca a la gente que no confía en nosotros porque yo estoy aquí", le dijo Edi anoche durante su reencuentro en el plató. En ese momento, Violeta, conmovida por la situación, aseguró que Edi es lo más importante que se lleva del concurso y los dos no podían mostrarse más felices mientras se besaban y hacían planes de futuro.