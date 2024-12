Violeta y Nerea no empezaron su andadura en 'Gran Hermano' con buen pie . Las que fueran amigas en el pasado llevaban tiempo sin hablarse por una supuesta infidelidad de Luis con Violeta. Un hecho que dejaba en muy mala posición a Nerea y por lo que decidió dejar de hablar a su amiga y terminar su relación de amistad.

Sin embargo, hay colaboradores y ex concursantes que no están del todo satisfechos con los finalistas, pues creen que hay algunos fuera del concurso que han dado más de qué hablar dentro de la casa de 'Guadalix de la Sierra'. Preguntamos a los ex concursantes por sus justos finalistas ¿a quién echan de menos? ¡Dale Play!