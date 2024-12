Nada más llegar al plató, Violeta se abrazó a su madre y a la mayoría de compañeros con los que ha convivido durante estos más de tres meses, pero entre ellos no estaba Edi , al que empezó a buscar con la mirada. El gallego no se encontraba en el plató porque Jorge Javier le había pedido previamente que abandonase el mismo. "Estará en Galicia, supongo. Ya habrá días para verle", reaccionó ella.

Pero Jorge Javier sabía que Violeta tenía muchas ganas de tener "intimidad" con Edi, así que el presentador le sorprendió montándole un set de lo más romántico. "El día que salgo y no viene a recibirme. Podrías habérmelo traído, Jorge", terminó pidiendo ella. ¡Dicho y hecho! Jorge Javier llamaba a Edi al plató y se producía un reencuentro de película.

"La conversación que querías tener, la podéis tener aquí", incitó Jorge Javier a Violeta. "Las dudas que tenías, ahora se van a disipar. No te esperaba hoy, pero ahora siendo egoísta vamos a tener más tiempo que nosotros. A callar la boca a la gente que no confía en nosotros porque yo estoy aquí", le dijo Edi en primer lugar. Ella aseguró después que Edi es lo que se lleva del concurso y los dos no podían mostrarse más felices mientras se besaban y hacían planes de futuro.