Muy decidido y nervioso llegaba Ruvens junto a sus compañeros, momento en el que protagonizaba un tropezón, pero conseguía no caerse. Algo a lo que reaccionaba Jorge Javier Vázquez desde el plató: "Menuda h* has estado a punto de darte, pero vamos, un poquito más y llegas sin dientes". "Voy elegante, pero no puedo disimular", decía el concursante tras este momento.