La discusión de Vanessa y Óscar en su reencuentro

Vanessa, Javi y Óscar son concursantes oficiales de 'GH DÚO'. Tras su paso por 'Gran Hermano', los gallegos y el vasco se han reencontrado en la casa de Guadalix. Y, como era de esperar, no han tardado en saltar chispas entre ellos.

"Cariño, yo no me quedo reventada como te quedaste tú con Juan, que eres un reventado", le respondía rápidamente Vanessa. "Yo contigo no hablo, porque eres una impresentable", contestaba él.