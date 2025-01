¡La casa de Guadalix ha vuelto a abrir sus puertas y ya se han formado las parejas y el trío en los que los concursantes participaran en esta tercera edición de 'GH DÚO ' , entre los que hay un infiltrado, el que no está contando toda la verdad!

Marieta, Sergio Aguilera y Manuel Cortés son el único trío del programa. Marieta y Sergio, que tuvieron un idilio en su edición de 'La isla de las tentaciones', llevaban sin verse desde que decidieron no irse juntos de República Dominicana, los que se reecontraban en Guadalix, los que confesaban que "nunca han tenido relación", pero tampoco ha habido peleas entre ellos. "Yo no estaba enamorada de Sergio, estuve enchochada de un chico que era muy gracioso, una cosa llevó a la otra", dejaba claro ella.

Lo que no sabían los dos es que no iban a ser pareja, si no trío, el que iba a formar junto a ellos Manuel Cortés, el que conoció a Marieta al salir de 'Supervivientes' y tuvieron una amistad "con derecho", como ella confesaba.