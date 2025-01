Álex Ghita no ha entrado de la mejor manera en la casa de Guadalix , el concursante de 'GH DÚO' ha sufrido un gran bajón en sus primeras horas tras un encontronazo con Marieta y no encontrar del todo su sitio entre sus compañeros.

"No sabía que esto era tan duro. Me gusta tener todo controlado, me pensaba que esto iba a ser divertido, esto te vuelve la cabeza loca", confesaba el entrenador personal, que encontraba el apoyo en Miguel Frigenti, su pareja de concurso. Algo a lo que Adara Molinero reaccionaba desde el plató del debate de 'GH DÚO'.