Tras su duro enfrentamiento con Jota Peleteiro la semana pasada, Jessica Bueno quiere zanjar el tema. Reconoce que lo está pasando muy mal y que prefiere dejar el tema de sus hijos en manos de la justicia y no seguir aireando sus problemas con el futbolista en platós de televisión: "Esto, al final, es remover cosas del pasado que me hacen daño y no me sienta bien. Ya me veis, que me pongo súper alterada. Ya he decidido dejarlo en manos de los responsables que son los que se van a encargar de decidir qué va a ser lo mejor para nuestros hijos".