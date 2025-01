La octava edición de 'La isla de las tentaciones' ha traído consigo no una, ni dos, si no tres sorpresas inesperadas. Después de que las parejas conocieran a quienes van a ser sus tentaciones, Sandra Barneda anunciaba que aquello tan solo acababa de comenzar.

El primero en presentarse ha sido Manuel , que no ha dudado en adelantar lo que se trae entre manos: "Aunque sea de Cádiz, os doy la bienvenida a 'La isla de las tentaciones'. Aquí hice historia, pienso volver a repetirla , así que esta noche… ¡carricoche! Chicas, Manuel está de vuelta con la mano menos 'relajá' que nunca ", comenzaba. Y, sin duda, ha llamado la atención de Andrea, que no ha dudado en expresar lo que sentía al verle: "Me encanta".

La siguiente en hacerlo ha sido Gabriella: "Soy murciana, participé en 'La isla de las tentaciones 7' y me enamoré de Álex y aunque salimos juntos, con boda incluida, no nos fue bien. Yo no tiro la toalla, este anillo ya no lo necesito, pero vosotros sí que me vais a necesitar a mí. ¡Que empiece el juego!".