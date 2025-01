Este domingo, el plató de 'GH DÚO' ha vivido más de un momento de tensión en pleno directo. Primero, Aurah y Vanessa han protagonizado un fuerte cara a cara y más adelante, iban a ser Adara Molinero y Alexia Rivas las protagonistas. Todo comenzaba con una Alexia muy crítica con Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo: "No reconoce nada de lo que ha hecho. Le hemos dado la oportunidad mil veces. Quería escuchar a Ángel lo que quería oír. No me creo nada de sus lágrimas. Con ella soy tajante". Ángel Cristo hacía caso omiso a las palabras de la periodista: "No merece la pena".