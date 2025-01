Elena Rodríguez se ve las caras con Álex Ghita en su entrada a la casa de Guadalix con Lucía Sánchez

La madre de Adara Molinero también se encuentra con Miguel Frigenti y le lanza un claro mensaje

El duro desencuentro entre Álex Ghita y Miguel Frigenti que detona su relación: "Me gustaría cambiar de pareja"

Elena Rodríguez y Lucía Sánchez subían a la casa de Guadalix en el debate de ‘GH DÚO’ con una misión muy importante, momento en el que se podían encontrar con los concursantes, entre ellos con Álex Ghita y Miguel Frigenti.

“Te vas a cruzar con dos ex de tu hija, su examigo Frigenti y su expareja Álex”, le recordaba Ion Aramendi a Elena antes de entrar, la que aseguraba estar dolida, en especial con Álex Ghita: “Ha dicho cosas muy duras y feas, me gustaría decirle que pare ya, que deje de hablar de ella, que ya lo ha conseguido. Que ha sido un gran trepador hasta que ha conseguido lo que él quería y que ha sido una decepción muy grande para mí”.

Adara, desde el plató le decía unas palabras a su madre antes de este encuentro: “Estás guapísima y estoy orgullosa de ti, hagas lo que hagas”.

Tras esto, Elena y Lucía entraban a la casa de Guadalix mientras todos los concursantes tenían que estar completamente congelados, momento en el que se encontraban con todos ellos. Álex Ghuita no podía evitar poner un evidente gesto al escuchar la voz de su exsuegra.

"Chirría mucho en 'Gran Hermano' decir que se nomina por descarte, vamos a dejar un poco en bienquedismo. Hay que darlo todo, para bien o para mal", les transmitía Lucía Sánchez en su entrada. Y ambas le lanzaban un claro mensaje a todos, uno a uno les iban diciendo unas palabras.

El cara a cara de Elena Rodríguez y Álex Ghita

Y llegaba el momento, en el que Elena se ponía frente a Álex Ghita y le decía lo que piensa: "Creo que eres una persona que te has aprovechado de ella, desde el minuto uno. Hay que ser muy poco hombre para jugar con la intimidad de una mujer, para jugar con el amor de una mujer, venir aquí y estar exponiéndolo continuamente, pero hay que ser menos hombre, casposo para luego tener los coj* de decir dentro de que estás enamorado de ella, pero luego la machacas. Olvidate de ella porque ella te ha anulado de su mente". Al que pedía que viva el concurso y que no nombre más a su hija.

Lucía también quería decirle algo a Álex: "Cuando quieres a una persona no la intentas tirar por tierra, no te agarres a contar algo de una persona que no puede defenderse. Queremos conocerte, no cuentas nada de tu vida".

Álex, tras este momento se pronunciaba con Ion Aramendi sobre esto: "Sinceramente, una persona que se supone que es madre, que tiene que poner cordura en las cosas, con un comportamiento tan desiquilibrado... sería malgastar saliva al dedicarle alguna palabra. Ya demostró que se le da bien escuchar a su hijaa escuchar burradas y, en lugar de calmarle, incentivarle. Yo no seré un santo, pero tampoco soy el diablo que me quieren hacer bien".

Elena Rodríguez, a Miguel Fringeti: "Me gustaría que tuvieras una conversación con Adara"

Elena también quería decirle algo a Miguel Frigenti: "Parece que no eras el único 'trigresito', luego han ido saliendo algunos pantallazos más" "Siempre me caíste bien, tenías razón en que Adara a veces se le va el dedito. Pero la cagaste, en el momento en el que empezaste a vomitar sobre ella y tener esa inquina hacia ella". Y le decía algo muy claro: "Me gustaría que cuando salieras tuvierais una conversación y no se sabe".

Algo sobre lo que el concursante se pronunciaba: "Es verdad que me he emocionado un poco con las palabras, tuve una relación con Adara muy especial. Lo he pasado muy mal, pero estos días pensaba unas cosas de mis compañeros y ahora pienso otra, estoy hecho un lio. Ya hablaré fuera con Adara si ella quiere que hablemos".

Adara y su madre reaccionan a las palabras de Álex Ghita

Además, ambas podían escuchar las palabras que ha dicho sobre Adara, el que reconocía que sigue sintiendo cosas por ella: “Había una conexión más allá del físico. La chica que a mí me gusta no está aquí, está en el plató. No sabemos estar juntos, tiene una mochila cargada con cosas de otras relaciones. Sigo enamorado, pero tendría que haber un cambio radical en la persona”.

“¿Qué va a seguir enamorado? Juega continuamente, dice algo bueno y luego te atiza diciendo que me parezco a Vanessa”, reaccionaba Adara, a la que no le gustaba nada escuchar esto: “Que diga lo que quiera, trabajo muy a gusto en televisión porque tengo el culo muy limpio, duermo muy bien en mi cama porque sé que nadie tiene que decir nada de mí. Me he quedado con mal cuerpo, que me deje tranquila. Trabajo de forma habitual en la tele, este señor ha ido a hablar de mí y a intentar destrozarme".