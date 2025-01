Alexia Rivas y Adara Molinero no se soportan y es algo que queda claro cada vez que se tienen cara a cara en los debates de ‘ GH DÚO ’. Es evidente que tienen muchas cuentas pendientes y que tienen algo enquistado que no logran resolver.

Cuando la tertuliana afirmó en ‘El juicio de los fantasmas’ que la ex de Gianmarco Onestini no hacía nada en la isla, esta brotó contra ella: “Aquí se suponía que venían a motivarnos y no ha habido nada. No tenemos que aguantar que vengan a juzgarnos”.