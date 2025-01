Vanessa se encontraba opinando sobre Ana Herminia y de paso, le lanzaba un zasca a Ángel Cristo , que se encontraba en el plató a escasos metros enfrente de ella: "No debe tener ombligo para mirar lo que ella dice. Me daría bastante miedo ser el marido de Ana Herminia".

Aurah Ruiz salía en defensa de su amiga Ana Herminia, con la que también formaba pareja en su corto transcurso de 'GH DÚO' como concursante infiltrada: "¡Y la imagen que has dado tú!". "Javi va sin huevos por la vida", decía Aurah. Ante estas últimas palabras, Vanessa no se callaría: "Aurah, no me calientes la boca, por favor". La canaria volvía a repetir lo de antes, esta vez mirándola fijamente: "Te la caliento, Javi va sin huevos".