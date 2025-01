Todo ha surgido cuando Ion Aramendi le preguntaba si tenía pareja, a lo que Alexia Rivas respondía con un "sí": "Además ha venido a vernos, un beso Alejandro" , eran las palabras de la colaboradora, aprovechando la ocasión. "Está por ahí atrás. Él no... fuera de este mundo", añadía Alexia, señalando que era "consultor" y reiterando de nuevo que "no forma parte" del mundo televisivo del que Alexia Rivas forma parte desde hace más de cinco años.

A la pregunta de si están muy enamorados o no, Alexia Rivas no lo dudaba: "Claro. Si no no estaría con él". Ion Aramendi agradecía su sinceridad: "El otro día estuvo aquí Edi y para decir que está enamorado, le cuesta la vida".