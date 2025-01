María Sánchez, sobre José María Almoguera: "Yo pensaba que tenía 'feeling' conmigo, pero me he dado cuenta de que con todas las chicas es igual"

Dani Santos opina sobre esto: "Te pones celosa cada vez que piensas que tiene 'feeling' con otra persona"

Dani gana el importante privilegio de descubrir al salvado de la expulsión: "Es quien yo quería"

Entre tanta tensión que se respira en la casa de Guadalix, María, 'la jerezana' se ha fijado en José María Almoguera, al que tiene al lado en la habitación a la hora de dormir y, ahora toca saber si el hijo de Carmen Borrego también se ha fijado en ella.

La complicidad entre María y José María no falta, ambos pasan mucho tiempos juntos en la casa y ella se confesaba sobre este en el confesionario con el 'Súper': "Estaba deseando contártelo, es un encanto. Me lo paso muy bien, dormimos con las camas juntas. Yo pensaba que tenía 'feeling' conmigo, pero me he dado cuenta de que con todas las chicas es igual".

Algo que a ella le ha hecho ponerse un poco "celosa": "Decidí tomar distancia y fui un poquito borde, a mí se me nota todo en la casa y él me preguntó qué me pasa. Si él con todas es igual, ¿por qué la gente piensa que hay miradas? ¿y por qué yo he sentido un 'feeling? Yo creía que yo era diferente para él, pero con todas es igual".

En otro momento en el confesionario, Dani Santos y María Sánchez hablaban sobre este tema. "Te pones celosa cada vez que piensas que tiene 'feeling' con otra persona", le decía a su amiga y se sinceraba con el 'Súper': "Creo que de todas las niñas, María es un favorita. Se miran por las noches, él le pide que le haga la cucharita, dales un poco de tiempo. María es la persona más enamoradiza del mundo, si tuviera algo con alguien de la casa sería con José María, pero a él le falta ser un poco más sinvergüenza".