Ion Aramendi conectaba en directo con la casa y preguntaba a Miguel Frigenti por cómo vió las nominaciones del jueves. El concursante explicaba que "echó en falta que la gente se mojase más", aunque entiende que no es fácil: "Por nombrar a alguien, mi compañero Álex, lo de nominar a Jeimy diciendo que es muy guapa, pues me tocó un poco el marrón a mí".

Lo que hacía reaccionar al entrenador personal: "No empieces por ahí, a ver si hablas con un poco de fundamento . Jeimy ya sabe muy bien que no tenemos conexión y se habló de eso antes de que tú lo sacaras. Parece que desde Aurah te desenmascaró, ahora te dedicas a ser el Frigenti de verdad".

Como también comentaba el periodista la actitud que ha tomado su compañero con él: "De repente me ha dicho que le gustaría cambiar de pareja, que se siente más cómodo con Ana Herminia. Me parece de mal gusto que me diga que quiere dejar en la estacada diciéndome esto. Yo he apostado por este chico desde el principio, no sé lo que le pasa desde el jueves, que le vio salvada y no sabe que movimiento hacer".