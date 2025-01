Sin embargo, no fueron los únicos que se fueron a sus villas con un mal sabor de boca. Anita se fue muy confundida a la villa tras los celos de Montoya: ''Ayer, a la vista está, cuando alguien me decía algo o me ponían los collares siempre le hacía referencia. Le vi demasiado concentrado en contestarles a ellos antes que decirme 'cariño, no te preocupes, te amo, como tú no hay ninguna'. Quieras o no yo eso lo sé, pero que te lo diga tu pareja en esta situación y en esta experiencia te reconforta'', aseguraba.