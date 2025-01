El primer programa de la nueva temporada de LIDLT no dejó a nadie indiferente. Las parejas que este año se pondrán a prueba en República Dominicana llegan pisando fuerte. Alba ha sido una de las grandes protagonistas de esta primera emisión , pues sus fuertes celos hacia su pareja Gerard parecían haberla superado por completo.

Unas imágenes en las que se pudo ver como Aída, una amiga del pasado de Alba, bailaba con Gerard hicieron estallar a la pareja de este: "¡Eres un guarro! ¿Qué haces subiéndote a una tía encima? ¡Hablando con Aída! Te dije que no. ¡Y bailando con ella! ¡Has hecho un sándwich bailando y conmigo nunca bailas", le recriminaba Alba a su pareja.

A pesar de que aseguró que Aída no le atraía, decidió darle la primera cita con la intención de que Alba tratase de controlar sus celos. Un gesto que consiguió precisamente lo contrario, un nuevo enfado de Alba que, a pesar de pedirle perdón, no pudo controlar su ira.

La ceremonia de collares no dejó a nadie indiferente, y las miradas y posteriores celos entre ellos generaron más de una discusión entre las parejas. El andaluz no pudo evitar mostrarse molesto con la actitud de complicidad su novia con uno los tentadores, pues para él ciertas miradas no estuvieron bien.