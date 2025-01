El novio de Miguel Frigenti, Nua, reacciona al cómplice acercamiento con Óscar

Por otra parte, Miguel incluso ha reconocido que se siente "celoso" cuando ve a Óscar próximo a Álex Ghita . "No debería sentir esto, pero me pongo súper celoso de ver a Óscar todo el rato entrenando con él. ¡Estoy en plan tóxico!", le dijo el concursante a Marieta.

Al respecto se pronunció Nua en el plató de 'GH DÚO: Límite 48 horas', mostrándose muy tranquilo. "Yo confío en mi novio. Sé que en Guadalix de la Sierra hace mucho frío y no viene mal un poco de calor", aseguró. No obstante, para colaboradores como Carmen Borrego, si Miguel no siente nada por su amigo, no entiende por qué se siente celoso en ocasiones.