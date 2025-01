Empiezo a pensar que Alex pretende salir cuanto antes y con la mayor cantidad de cuentas pendientes para poder rentabilizar mejor su paso por el concurso

Buena parte del salseo que hay que en la casa de GH Dúo es gracias a que Miguel Frigenti no para de desenmascarar a otros concursantes. De una tacada ha puesto a Alex Ghita y a Ana Herminia ante su propia realidad. Lo ha hecho como pocos saben, ahorrando palabras y mostrando realidades. Con Alex empezó recomendándole que fuera más relaciones públicas y hablase con todos, pero ahora ya sabe que solo estaba reservándose para repartir veneno a diestro y siniestro. Anoche Alex llamaba “acomplejado”, “friki” y no sé cuántas cosas más a Miguel. Aunque peor le sentó que dijera: “Eres una tóxica de cuidado”. El trato en femenino me pareció una falta de respeto.

Ana Herminia también arremetió contra Miguel Frigenti respondiendo a su impecable argumentación en los posicionamientos. Tiene toda la razón en que es una teatrera. Sus lágrimas de anoche tras las palabras de su marido, Ángel Cristo, eran de rabia porque también él la puso ante su propia realidad. Se equivocó en su acusación a Javier Mouzo y nunca ha querido reconocerlo. Anoche mismo volvía a errar intentando relacionar su comportamiento en esa historia con situaciones de su vida que el propio Ángel Cristo reconocía que no tienen ninguna relación ni debía utilizar ese tema para justificar lo injustificable. La virulencia de Alex y Ana contra Miguel significó que este les desarmase y mostrase los hilos que manejan. Ya se les vio el truco.

Alex Ghita quiere ahora cambiar de pareja y asociarse con Ana Herminia. Los iguales se reconocen y quieren ir de la mano. Con estos dos concursantes se mezcla el hambre y las ganas de comer, aunque de momento lo de ser pareja es una fantasía de Alex, apoyada por la propia Ana. Tampoco creo que hubiera opción de cambiar de pareja para Ana porque va a ser expulsada este jueves. La única duda es si estará o no por encima del 80 por ciento. Las personas que defienden en plató a Óscar Landa y Maica Benedicto demostraron anoche por qué puede Ana Herminia librarse de superar la barrera psicológica que supone ese porcentaje. Sus defendidos tuvieron la conversación que tenían pendiente y merecían, intentando limar asperezas y declarándose el cariño mutuo que se tienen, mientras los de fuera quieren que sigan enfrentados, cuando no que el otro sea expulsado.

Para explicar cómo es Óscar Landa, su hermana acudió a una supuesta fábula, que es más bien un chiste. Es aquel del alacrán que clava su aguijón a la tortuga (en la versión de los Landa es un mono) que le ha ayudado a cruzar el río porque “no lo puede evitar, es su carácter”. No está mal traído, aunque yo veo a Óscar más como el alacrán, por eso no puede evitar traicionar a alguien con la frecuencia que se toma una medicación, cada ocho horas en tratamientos de tres meses sin interrupción. O una cosa así. A mí me gusta más otra fábula que no sé si es también apócrifa, la de los tábanos y las abejas. Esta fábula me va a ayudar a explicar dos cosas: la útil labor que está haciendo Miguel Frigenti y el porqué Ana Herminia no ha pedido por activa y por pasiva ver las imágenes de lo que, según ella, le hizo Javier Mouzo.

Dice la fábula que tábanos y abejas se encontraron en el suelo un trozo de miel sin dueño y cada uno la reclamó para su colectivo. Al no ponerse de acuerdo pusieron un pleito que debió resolver el gran abejorro, pero este no supo bien desentrañar la duda planteada y los testimonios no eran capaces de probar nada. Una de las abejas propuso al juez que ambas especies enfrentadas mostrasen en público su capacidad para fabricar la miel. Entonces, los tábanos enfadados se dieron media vuelta como acto de rechazo a esa prueba. El juez no tuvo duda entonces. “Está claro de quién es la miel”. Las abejas lo celebraron concluyendo que no es con palabras, sino con actos como se demuestra una verdad.

Como digo, Miguel Frigenti ha tenido claro que ir con la verdad por bandera es la mejor manera de que conozcamos de verdad a sus rivales. Por otro lado, la fábula me sugiere que si Ana Herminia estuviera segura de que Javier hizo lo que ella cuenta no habría dudado en pedir que le mostrasen las imágenes del momento. Puedo entender que tenga un recuerdo distinto de lo que sucedió y de forma inconsciente atribuya a Javier algo que no pasó, pero cuando el “súper” se lo asegura y el presentador del programa insiste en ello debió dar por bueno lo que le decían. Cualquiera en su lugar no habría parado hasta conseguir que le dejasen ver las imágenes, sin embargo, no he visto a Ana pedirlo tal cosas ni una sola vez.

¿Por qué Ana Herminia no pide ver las imágenes de la agresión que falsamente atribuye a Javier Mouzo? Pues porque si los tábanos temían que se viera con claridad meridiana que ellos no saben hacer tan rica miel, esta concursante sabe que ver las imágenes le obligaría a reconocer lo que su marido llama un error suyo, y para mí es una gran mentira. Anoche volvió a amenazar con marcharse del programa después de que Ángel Cristo la dejase en evidencia ante sus compañeros hablando del error que ella misma podrá comprobar cuando vea las imágenes al salir. Sigue sin darse cuenta de que en esto solo la beneficia permanecer en silencio y no volver a hablar del tema. Como bien dijo Miguel Frigenti, ella misma se ha cargado su propio concurso.

Casi todos contra Ana Herminia y Alex Ghita en los posicionamientos

Si contra Ana Herminia se posicionaban Óscar Landa, Maica Benedicto, Javier Mouzo, Romina Malaspina, Miguel Frigenti y Dani Santos; no se quedaba mucho más atrás Alex Ghita, que tuvo en su contra a Marieta, José María Almoguera, Sergio Aguilera, María Sánchez y Jeimy Báez. Con seis a cinco compañeros en contra, atesoraba Ana Herminia el récord por la mínima. Contra Javier se posicionaban Alex Ghita y Manuel Cortés. Por su parte, Maica Benedicto tenía en su contra a Ana Herminia y nadie se pronunciaba a favor de que abandonen la casa Romina Malaspina y Óscar Landa. De hecho, este último ya sabemos que no lo hará seguro porque era salvado anoche.

Solo Dani Santos se enteró de la salvación de Óscar al haber encontrado la pelotita azul que escondieron Elena Rodríguez y Lucía Sánchez, aunque es suya la decisión de contarlo cuándo quiera y a quien le parezca. La visita de las dos exconcursantes de la última edición de GH Dúo (que ganó precisamente Lucía) prometía salseo, pero lo tuvieron mucho más los posicionamientos. La cosa comenzó animada ya al principio de la gala con Miguel descubriendo que Alex esconde su veneno mientras prepara el físico de aquellos compañeros que se prestan a ello. Y siguió luego con unos posicionamientos explosivos, tras los cuales las espadas quedaron en todo lo alto.

Creo que Miguel Frigenti empezó fuerte contra Alex Ghita porque todavía no sabía que el trío de los inmunes (Marieta y sus dos mariachis) le había salvado el pasado jueves. Tampoco sabían Óscar Landa y Maica Benedicto que les habían metido en la lista de nominados, lo cual no terminó de entender la murciana. La explicación de Marieta no contribuyó a ello porque, entre otras cosas, dio a entender que debían meter a un dúo, cuando la decisión era en este caso individual. Es decir, podrían haber metido a Maica y no a Óscar o viceversa. Y combinando con Dani y María, el otro dúo con quien tienen menos relación.

Lucía Sánchez y Elena Rodríguez remaron en distinta dirección

Las dos exconcursantes pudieron hablarles mientras estaban todos congelados y, por tanto, sin poder responder. Mientras los consejos de Lucía Sánchez remaban a favor del programa e intentando proteger el espectáculo, no aprecié idéntica intención en Elena Rodríguez. Más bien me pareció que esta última iba en contra de los intereses del programa y, por consiguiente, de nosotros, los espectadores. Aconsejar a Alex Ghita que no vuelva a hablar jamás de su hija Adara es un ejemplo. Y yo me pregunto, si Alex no hubiera hablado de Adara, ¿qué diablos estaría ella haciendo en la casa?

Cuando Elena Rodríguez le recuerda a Alex Guita que está en este concurso por haber sido novio de su hija no piensa que ella estuvo en esa misma situación por ser madre de Adara. No veo más justificable la participación de uno u otro. En todo caso, ambos están porque alguien así lo ha decidido. Dicen los defensores de Adara que Elena no podía decir otra cosa para defender a su hija que intentar prohibir a Alex hablar de ella. Pero Elena sabía que no le había pagado su hija el viaje a Guadalix, sino el programa. Y mientras Lucía intentaba que no fueran hipócritas, mostrasen su verdadero yo y no se callasen nada, Elena promovía precisamente lo contrario, al menos con el ex de su hija.

Sí acertó Elena Rodríguez en no cargar contra Miguel Frigenti, tal vez porque vio que puede hacerle el juego a Adara si termina de desenmascarar a Alex Ghita. Lo mejor que podría hacer Miguel es olvidarse de su compañero de dúo porque él solo se está echando a la casa en contra. Empiezo a pensar que Alex pretende salir cuanto antes y con la mayor cantidad de cuentas pendientes para poder rentabilizar mejor su paso por el concurso. También pienso ahora que no es tan descabellada la teoría de que Vanessa pretendía ser expulsada y sacar cada vez más billetes para una beatificación de Javier que le termine haciendo ganador. De otro modo no entiendo que anoche le dejase hundido en la miseria con reproches absurdos. Me creo las lágrimas de Javier, pero Vanessa me sigue pareciendo más larga de lo que podemos llegar a imaginar.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así antes de salvarse Óscar Landa: 66 %, 13 %, 10 %, 8 %, 2 % y 1 %. Si no estuvieran nominados Alex Ghita y Maica Benedicto (que no corren ningún peligro) podría apuntase récord Ana Herminia. Tampoco entiendo que algunos colaboradores participen de una inútil campaña de blanqueamiento de esta concursante.