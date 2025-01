Jeimy Báez, sobre si le gusta Manuel Cortés: "Me parece el más guapo de la casa"

El hijo de Raquel Bollo se sincera con ella: "Me confundes un poco, no sé para dónde tirar"

Manuel Cortés ha admitido que Jeimy le gusta y ella, aunque todavía no lo tiene nada claro no le cierra la puerta a nada, aunque se ha mostrado agobiada con que toda la casa hable de la conexión que tiene con el cantante.

En la radio, Óscar preguntaba directamente a Manuel y Jeimy por si sienten algo el uno por el otro. "Yo no tenía el conocimiento de tener yo intenciones de tener algo con él, de momento y si dejáis de achuchar, pues mejor", explicaba Jeimy y Manuel no dudaba en sincerarse, que asegura que no tiene nada que ocultar sobre esto: "A mi ella es una chica que me gusta bastante, es guapa, no lo puedo negar, mola mucho y no tengo ningún problema en decirlo".

"He dicho en varias ocasiones que Manuel me parece el más guapo de la casa y no me da la gana contestar si me gusta o no", dejaba claro ella a sus compañeros y afirmaba que "cuando le gusta este" todos los sabrán.

Tras esto, ambos tenían una sincera conversación a solas en el baño. "El tema no lo habíamos hablado ni tú ni yo, simplemente han sido ellos", le decía ella, que no entendía que Manuel confesase que le gusta si no se lo había contado a ella, a lo que él respondía: "Yo aquí he hecho lo mismo que hago en la calle".

Jeimy afirmaba que con "él tiene una confianza diferente", aunque no cree que hayan tonteado tanto como para que se note tanto: "No me gusta, no creo que hayamos estado así". El hijo de Raquel Bollo le preguntaba si lo único que le preocupa es esto y ella se sinceraba: "Lo que no quiero es tú pagues el pato y porque la gente me cabree, yo dejar de sentimre cómoda contigo, eso no me apetece".

Manuel, a Jeimy: "Me confundes un poco, no sé para dónde tirar"