Tras el disgusto, Eros se distrajo un poco en una nueva fiesta en Villa Montaña. Érika le propuso darse un baño a solas en el jacuzzi, y él no dudó: “Sería lo suyo, ¿no?”. Poco tardaron las caricias y el tonteo dentro del jacuzzi, haciendo saltar ‘La luz de la tentación’ en Villa Playa. Bayan se puso muy nerviosa pensando que quizás su novio se estaba liando con alguna de las solteras. “Si vuelve a sonar, me voy a la otra villa”, advirtió.

No obstante, cuando Bayan despeja su mente, también se aproxima a Rubén Torres, el soltero por el que más tentación siente. “Su actitud me encanta y me ha sorprendido para bien”, expresó. Sin embargo, Bayan no es la única chica en Villa Playa que se ha sentido atraída por Torres.