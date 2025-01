Tras pasar varios días intentando integrarse, ambos no conseguían sentirse tentados y acudían a la hoguera con un mismo objetivo: salir juntos de la mano.

"¡Qué grande es! ¡Es enorme! Sandra, me muero, me cago. ¡Me va a morder! Yo tengo alergia al marisco, Sandra, que me hincho aquí", decía sin perderle de vista.