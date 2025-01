Montoya reacciona a las imágenes inéditas de Anita con Manu

El estallido de Montoya: "A mí no se me va la fuerza por la boca, pero no se me va la falta de respeto"

Primeras palabras de Montoya tras emitirse su estallido por ver el acercamiento entre Anita y Manuel

Montoya ha reaccionado en ‘El debate de las tentaciones’, durante la parte exclusiva de mitele PLUS, a las imágenes inéditas del creciente tonteo entre Anita y Manu en Villa Playa. Visiblemente afectado, el concursante dice no reconocer a su pareja y asegura que, en lugar de Manu, la tentadora parece ella. Montoya negaba con la cabeza al ver esas imágenes y se emocionaba.

"Es lamentable", apuntaba el exfutbolista, con los ojos lacrimosos y sin entender nada, seguramente sintiendo lo mismo que si todavía estuviera allí. Además, perdía perdón a Sandra Barneda: "Lo siento por mis impulsividades. ¿No puedo ser impulsivo viendo esto? No me merezco esto, yo me he enamorado por primera vez".

El andaluz aseguraba que su misión en 'La isla de las tentaciones' es ganar seguridad en el amor: "He venido para darme la seguridad en el amor, por una vez. Siempre he estado en el lado del soltero. Soy picarón y gracioso. Me da igual... pero me he enamorado de verdad".

Además, Montoya diferenciaba cómo ha afrontado él su concurso a Anita: "Yo le he demostrado a mi pareja que ya me pueden venir miles de Gabriella, que nada".

Montoya estalla

Sandra Barneda le preguntaba a Montoya qué cree que le está pasando a Anita y este se mostraba muy confuso: "No sé lo que le está pasando. A lo mejor he conocido a otra Anita y ahora me está demostrando cómo es". Rosario, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', recalcaba que a lo mejor Montoya estaba más enamorado de ella que al revés: "A mí me pasó algo parecido y cuando entré pensé que no lo estaba tanto".