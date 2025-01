Montoya pasó muy mal al inicio de su experiencia en ‘La isla de las tentaciones’. Los primeros encuentros con Anita en las ceremonias de noche y de día no fueron como él esperaba y sintió que su chica no le defendía. Esa actitud le hizo mucho daño y acabó entre lágrimas en su habitación , pidiendo que ella le priorizase, le diese cariño y el sitio que se merece.

El sevillano siguió hablando de su relación con las solteras y aseguró que estaba perdiendo ser como es: “Ya se lo que me pasaba: No estaba siendo yo, me estaba apagando mi esencia . Yo aquí tengo libertad, paz, esencia”.

En una charla con Joel, habló de cómo es tener una relación a distancia y de qué ocurría entre ellos cuando pasaban varios días juntos. Al final, fue de lo más tajante: “Si alguien no me quiere o me hace daño, yo desaparezco y me f**** a tres”.