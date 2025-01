José María Almoguera se ha besado con María Sánchez 'La Jerezana' y lo ha ocultado al resto de sus compañeros de 'GH DÚO' , pero sabe que fuera todo se ve. A los nominados en riesgo de expulsión de la semana pasada, justo después de su beso, les encomendó que le pidieran perdón a Rocío, su mejor amiga, compañera de piso y defensora en plató , aunque no les quiso aclarar el motivo de esas disculpas, alegando únicamente que habría hecho que no le habría gustado.

Carlos Sobera se acercó entonces a Rocío, presente en plató, para preguntarle si esas disculpas serían por su beso con la mejor amiga de Dani Santos porque quizá entre el hijo de Carmen Borrego y ella había algo que una amistad . Rocío lo negó tajantemente y aseguró que su relación no va más allá de ser buenos amigos, casi como hermanos, y alegó que pensaba que le pedía perdón por haberse convertido en uno de los protagonistas de la edición porque sabe que a ella le da vergüenza estar en el foco de atención, pese a que ha aceptado ser su defensora en plató.

Un reportero de 'Europa Press' le ha preguntado a la exmujer de José María, Paola Olmedo, si sabe si alguna vez el padre de su hijo Marc tuvo algo más que una amistad con Rocío. "Sí que sé quién es, pero no lo sé", ha comentado la manicurista, confirmando que, pese a que conoce a esta amiga íntima de su ex, no podría asegurar que nunca ha habido una relación amorosa entre ellos.