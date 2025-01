José María Almoguera y María Sánchez han protagonizado un acercamiento en 'GH DÚO' que ha acabado en beso

Paola Olmedo, exmujer y madre del hijo de José María, se mostraba tranquila ante la noticia, que conocía por la prensa

José María Almoguera y María Sánchez, conocida como ‘la jerezana’, se han acercado tanto en ‘GH DÚO’ que han protagonizado el primer beso de la edición. El hijo de Carmen Borrego acaba de separarse de su mujer y madre de su hijo, Paola Olmedo, y 'Vamos a ver' nos muestra su reacción.

Primero fueron caricias nocturnas bajo las sábanas, luego algún coqueteo y, finalmente, María pasaba de su cama a la de Jose en 'GH DÚO' y protagonizaban un romántico beso bajo las sábanas.

Un reportero interrogaba a Paola Olmedo sobre estas imágenes y ella, tímida, se reía y negaba: "No, no. No lo he visto, no lo sabía".

Eso sí, Paola se mostraba tranquila y relajada diciendo: "Me parece fenomenal, es una persona totalmente libre y está en su derecho como cualquier otra persona".

Pero ¿Cómo está ella? ¿Ha encontrado el amor? Paola afirma estar "bien" y, aunque no está cerrada a tener una nueva relación, tampoco la busca: "Eso llega, quién sabe en 2025. Nunca se sabe", decía.

La reacción de Hugo, ex de María 'la jerezana'

Hugo Pierna empezó una relación con María tras su paso por 'GH', donde se conocieron. Sin embargo, rompieron tras más de diez años juntos y ahora Hugo se muestra ambiguo hablando de ella.

"Si le ayuda a estar más feliz... Me alegro por ella, porque la he visto que estaba muy apagada", decía el exconcursante, aunque reconoce que 12 días le parece "pronto", con lo que parece dudar: "Espero que, por lo menos, sea real y no sea parte de una estrategia".