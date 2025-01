"Suso, huye tío, que aún estás a tiempo", ha comentado entonces José María Almoguera en tono de broma, al que le ha seguido Óscar Landa: "No te cases". "Ya te digo yo a ti que no", les cortaba Marieta entre risas, a la que le replicaba Dani Santos, imitando la famosa frase de Dakota Tárrega en 'Hermano Mayor': "¿Qué no? Ya te digo yo a ti que sí".