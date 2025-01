Alba recupera fuerzas en Villa Playa.

Los primeros días de Alba en 'La isla de las tentaciones' no han sido precisamente un camino de rosas. Desde que comenzó la aventura , la participante ha sufrido varias desilusiones con su pareja, Gerard , que han hecho que haya pasado las primeras horas en Villa Playa entre lágrimas.

Pero, con el paso de los días, Alba va recuperando fuerzas: "Estoy mejor", le reconoce a Manuel durante una conversación en el salón. El tentador no ha dudado en preguntarle cuál es su preocupación: "Que caiga", le ha respondido ella al instante.

"Mi novio me dejó por miedo al compromiso sin yo hacer nada. Sí que creo que va a hacer cosas que me van a hacer daño, como por ejemplo seguir bailando con esta chica (Aída), seguir hablando con esta chica... No le gusta, pero a lo mejor lo hace por rencor", ha confesado.