Alba pide a Sandra Barneda una 'Hoguera de confrontación' tras ver la complicidad de Gerard y Claudia

Las compañeras de Alba están cansadas de la actitud de su compañera

Alba se enfrentaba junto a sus compañeras de 'La isla de las tentaciones' a su primera hoguera con Sandra Barneda. La participante de 23 años estaba ansiosa por ver qué es lo que está haciendo su novio Gerard con la solteras. Lo que vio Alba no solo le hizo pedir una 'Hoguera de confrontación' sino que también le generó un conflicto con sus compañeras, cansadas de sus continuas quejas.

"Me ha desestabilizado la cabeza pero es cierto que, después de lo ocurrido, he aprendido mucho sobre mí. Quiero confiar en él. Mi objetivo es ese. He hecho avances en la villa de los cuales estoy muy orgullosa. Estoy preparada para ver imágenes", le decía Alba a Sandra Barneda antes del inicio de su hoguera. A continuación, la desesperación en Alba fue apareciendo poco a poco con las imágenes de Gerard. La participante aseguró que no estaba enfadada por los momentos de juegos ardientes de su novio con las solteras, pero sí se preocupó mucho por la complicidad entre Gerard y Claudia.

"Sé que ese 'Me gusta' es un 'me gusta' en todos los aspectos. Yo vine aquí con unos propósitos. Él puede decir que le gusta Claudia y para mí eso es algo más allá. Yo no he dicho en ningún momento que me guste otro chico porque en todo momento pienso en él porque estoy enamorada. No siento que él no esté enamorado. Si él no lo está igual que yo, entonces no me compensa", explicó viendo esa conexión.

Alba discute con sus compañeras en la hoguera

Alba terminaba entre lágrimas pidiendo una 'Hoguera de confrontación'. Sandra Barneda le recordó que la experiencia acababa de comenzar y las compañeras de Alba intentaron hacerle entrar en razón, pero ella se mantuvo en sus trece. Fue Anita la más contundente con Alba. "Prefiero que si tiene la oportunidad lo haga y se vaya para su casa porque tener una persona así te hace comerte la cabeza demasiado. No es bueno para ella ni para nosotras", dijo tajante. Alba reaccionó incrédula ante las palabras de su compañera.

Anita defendió que la actitud de Alba en Villa Playa estaba afectando a la experiencia de todas. Y el hecho de que Alba tampoco quisiera escuchar los consejos de sus compañeras en la hoguera solo hizo que se acrecentase la tensión. "Creo que si te dijo que eras una cría y una niñata, cuando vea que le has pedido una 'Hoguera de confrontación' solo por decir 'Me gustas' a otra... No sé, cari, pero...", le dejó caer.