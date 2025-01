Montoya ha sido uno de los claros protagonistas de esta edición de 'La isla de las tentaciones' durante estos primeros días. El andaluz no pudo contenerse tras ver las primeras imágenes de Anita en Villa Playa cada vez más cerca de Manuel. La gota que colmó el vaso, y le hizo sacar su furia, fue un 'frame' en el que parecía que su pareja se besaba con el ex de Lucía Sánchez.

Fue tal su enfado, que decidió dejar de ver las imágenes e irse a su habitación. A pesar de que sus compañeros le aseguraban que el beso no exitía, este no quiso entrar en razón.

Ante la desesperación del protagonista, Sandra Barneda intentó calmarle. "No puedo con la falsedad. No puedo con la venganza. He visto un 'pico'. Una sonrisa con 'feeling'. Que no... me he equivocado", respondió Montoya, que terminó llorando en el hombro de la presentadora.