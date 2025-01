Manuel Cortés está sintiendo cosas por Jeimy dentro de la casa de 'GH DÚO' . El cantante y también concursante del famoso reality de Telecinco lo ha dejado claro en varias ocasiones. Como también ha dejado claro que no entiende que Jeimy eche balones fuera y dé a entender que no ronea: "Lo ha visto toda la casa" , le confesaba a Marieta en un momento dado. Pues bien, ambos han hablado, manteniendo una sincera conversación y aclarando definitivamente lo que tienen entre ellos.

"A veces parece que te molesto", comenzaba diciendo Jeimy, sentada cara a cara con Manu Cortés y dispuesta a hablar las cosas de una vez por todas. Además, la joven concursante añadía que no es lo mismo que haya sido "simpática" con él y que le quiera conocer a que exista un 'roneo' como tal entre los dos. "Bueno, pues entonces me lo he inventado", señalaba Cortés, visiblemente enfadado.