Alba ya había comentado con sus compañeras antes de la hoguera que tenía una decisión tomada en el caso de que viera determinadas cosas. "Si ves imágenes, ¿te vas y lo dejas solo?", le preguntó Bayan. "No... le pido una 'Hoguera de confrontación'. Yo si solo veo bailes, juegos y que me defiende en todo momento, ya está. Mi cometido ha terminado. No tengo nadie que me haga sentir cosas", reflexionó. No obstante, Alba también está convencida de que Gerard la va a dejar. Descubre su confesión completa en las siguientes 'Tentaciones inéditas':