Gerard rompe a llorar al no ver imágenes de Alba en la hoguera

El novio de Alba está muy preocupado pensando en cómo ella está viviendo la experiencia

Un nuevo impulso de Alba le genera conflicto con sus compañeras en la hoguera: "Ya me estás rayando"

Gerard se enfrentaba junto con sus compañeros a la primera hoguera con Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones'. Pero el resultado no fue el que esperaba. El participante estaba deseoso de ver si Alba, su pareja, había remontado de su bajón y se estaba dejando tentar. Gerard no pudo comprobar ninguna de las dos cosas porque no vio imágenes.

Sandra Barneda le comunicó a Gerard que esta primera noche no vería imágenes de Alba para no condicionar su experiencia. La última vez que se vieron, Alba tuvo que ser atendida por el programa porque sufrió un fuerte ataque de nervios al ver que Gerard le daba la primera cita a su examiga. Él lo hizo para que superase sus celos, pero no imaginó lo que sucedería después.

Gerard se quedó muy afectado al ver a su novia así por última vez. Y aunque se ha dejado llevar en Villa Montaña, el participante no ha dejado de pensar en cómo Alba lo podía estar pasando en Villa Playa. Para él, la primera hoguera iba a suponer salir de dudas.

El participante no pudo ocultar su rostro de decepción cuando Sandra Barneda le dijo que no vería imágenes. "Si no hay imágenes para mí, es que no está disfrutando la experiencia. Estoy yo disfrutando y verá cosas mías. Yo cada vez mejor, y ella cada vez peor. No quiero que lo pase mal. Su estabilidad y su felicidad para mí ahora es lo más importante de todo", expresó en primer lugar.

"Yo sé que la primera que tiene que solucionar esto consigo mismo es ella. Quererse más. Amor propio. Y decir 'Bueno, sé que mi novio me quiere y voy a disfrutar aquí", continuó. En ese momento, Gerard rompía a llorar: "Tengo un nudo en el estómago. Me siento culpable. Aunque no lo sea, me siento. Yo la animé diciéndole que esta experiencia no iba a cambiar la vida y ayudar en la relación. Ella me decía que le daba miedo perderme y que por favor no le fallase. No lo voy a hacer, pero necesito verla que disfrute", explicó. Gerard se abría entonces un poco más. El participante afirmaba sentirse "condicionado" por los celos de Alba e incluso que a veces que no sentía "feliz" con ella.

Gerard le dice a Claudia que le gusta