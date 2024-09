Óscar, agente doble que trabaja solo para él

Se nota que Óscar estuvo a punto de ser concursante de GH 11 (el de Indhira y Arturo ), hasta el punto de llegar a firmar el contrato, porque desde entonces parece haberse estudiado bien este concurso. Sabe que aquí funciona el divide et impera (divide y vencerás) de Julio César . Y que uno solo se basta, aunque es bueno tener un aliado o dos. Cuanto menos bulto, más claridad. Tras su estudio del concurso se ha debido decantar por la contrainteligencia , aunque vendría a ser un agente doble que trabaja solo para él mismo. No le debe lealtad a nadie, ni siquiera a sus aliados. Esto hubiera fracasado hace unos años, pero hoy en día la audiencia sabe separar la estrategia del concursante y su personalidad. Se busca lo diferente, y agentes dobles como este recuerdo pocos. También podría pasar que Óscar fuera el primer expulsado, lo cual sería menos dramático que de costumbre, pero eso lo explico unos cuantos párrafos más abajo.

En su juego, Óscar todavía busca su aliada, porque tengo claro que será una mujer. Daniela ha sido una de las candidatas, pero ha desconfiado de él y ya ha empezado a “traicionarla” (entre comillas). También se acercó el mismo viernes bien temprano a Elsa , con la que tiene en común que son ambos del País Vasco, aunque ella de Bilbao y él de San Sebastián. La rivalidad regional no ha impedido que Óscar defienda a Elsa ante el grupo de las arpías, formado por Vanessa , Maica y Daniela, con el añadido de una Nerea que todavía busca su sitio. Apuesto a que Óscar se va a terminar colgando de Vanessa y/o Maica, aunque no le arriendo la ganancia. Ambas son más listas que él , aunque posiblemente tengan menos estudiado el concurso. Y, sobre todo, son mucho más arpías.

Todavía tiene valor anoche Óscar de explicar en el Debate que le duele la traición de quienes aparentemente son afines, pero van malmetiendo contra él. Eso es justo lo que ha venido haciendo en los tres primeros días de encierro, y ya ha levantado sospechas por ello. Daniela desconfía de Óscar porque dice que duerme en la mejor habitación , lo cual explica este diciendo que se refería al dormitorio con mejores vistas y que más le gusta. Nada relativo a sus compañeros, que no son el grupo de las arpías. En ese dormitorio está Mayte , con quien ha tenido algún encontronazo. Más bien han sido respuestas desabridas por ambas partes. Está claro que no se tragan, lo cual ha dicho abiertamente Óscar hablando con sus amigas. Pero nunca especifica cuando va por toda la casa hablando de traiciones y doliéndose por su decepción con algunas personas. Uno a uno va levantando sospechas sobre quien quiera cada cual. El mismo discurso le sirve para reclamar atención tanto en un lado como en el otro.

Y es que, el clásico de los dos bandos, las dos pandis o cómo queramos decirlo, vuelve a cumplirse. Esta vez más rápido y con más claridad que la mayoría de las veces. Anoche lo explicaba Laura en la casa secreta (el apartamento metro). Explicó a sus habitantes que hay dos grupos, aunque solamente explicitó los componentes de uno de ellos. Según la hija de María José Galera (detalle que no ha contado en la casa) un grupo está formado por Nerea, Vanessa, Óscar y dos chicas más (claramente se refería a Daniela y Maica). Laura no conoce todavía el doble juego de Óscar . Apuesto a que nadie lo sospecha siquiera.

Así las cosas, se puede empezar a hacer el mapa de afinidades en la casa grande , o casa oficial. En positivo, Mayte considera afines a Elsa, Laura y Ruvens. Se está dando mucho bombo a la enemistad Vanessa y Maica con Laura. Lo describe la madre de esta como la actitud de una señora de 39 años con una niña de 20 . No sé qué cuentan las edades en esto. Lo cierto es que se está acusando demasiado rápido a Laura de buscar con desesperación una carpeta, cuando son las tres arpías quienes más han hablado de posibles líos, especialmente para Maica. Todos en la casa pueden liarse con quien quieran y hacer edredoning todas las veces que les apetezca. También es razonable la sospecha de que estén buscando una carpeta para su beneficio en el concurso. Esto también son libres de hacerlo, aunque siempre lo hemos visto mal. Ciertamente, Laura todavía no ha hecho ningún movimiento definitivo por el que la podamos acusar de nada de esto.

Por cierto, habla María José Galera de los 20 años de su hija, y todavía no sé la importancia de la edad en su caso. No me pasa lo mismo con Nerea, quien dice este fantástico website que tiene también 20 años. Si es así, y también es cierto que la aventura entre Violeta y Luis fue hace cuatro años, se da el caso de que Nerea tenía 16 años cuando su amiga tuvo una fugaz aventura con quien hoy es su novio . Igual está magnificando algo que no deja de ser una aventura de adolescencia. Podemos decir, por tanto, que Nerea venía magnificada. No es fácil de creer, pero ya se ha escuchado en la casa esa reflexión mítica: “es que aquí todo se vive con mucha intensidad”.

No se ha dicho, pero es de suponer que Nerea será avisada previamente de que entran su actual novio y su examiga. Será necesario para que no le meta un morreo a Luis, como temía este anoche. El novio de Nerea se presentará con el nombre de Diego (aunque me pareció que a Laura le decía primero Íñigo) y Violeta como Ainara. Y anoche todavía no tenían claro la necesaria relación entre ellos que deben inventar. Por lo pronto pensaban decir que fueron compañeros de instituto, pero no tenían claro si en Móstoles o Alcorcón. Les queda Fuenlabrada, el otro municipio de la “costa marrón” (que rima con Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón). Este juego de identidades ocultas e inventadas es garantía de diversión, aunque no se inquieten, al final el contenido más importante lo deciden los de dentro, como hemos podido comprobar con el tema de apertura de este escrito.