Maite y Elsa maniobran contra Óscar

Estando nominado y no teniendo afinidad en la casa casi con nadie, Óscar es quien la mayoría prefiere que salga este jueves, aunque piensan que será Diego/Luis el expulsado. Por intentar forzarlo que no quede, por eso creo que ayer sacaron su munición más pesada contra este concursante tanto Maite como Elsa. De forma casi simultánea, Maite hacía saber a Maica que Óscar llamó “hija de la gran…” a Vanessa tras salir esta de la casa. Y Elsa le hacía también a Maica una revelación importante: Óscar le contó que Maica tenía intención de nominarla, pero no lo hicieron gracias a que él se opuso a ello.

No sé si se pusieron de acuerdo o coincidieron en sus objetivos. Maite y Elsa fueron a perjudicar a Óscar y ambas eligieron a Maica, prácticamente su único apoyo hasta anoche. Además, lo hicieron de forma casi sucesiva, en la misma noche del domingo. No es mala estrategia si lo que pretendían era dejar noqueado al profesor de hípica. Doy fe de que lo consiguieron, especialmente con el chisme de Elsa, que reunió a Óscar y Maica con ella para terminar de hundir al otro vasco de la casa. Maica está dolida y no dejó claro si perdonaba o no a Óscar.

Juan hizo algo parecido a lo de Óscar y no pasó nada

La de Maite y Elsa es una buena maniobra que beneficia a Ruvens y Juan, también nominados, aunque el primero fue salvado anoche. También debo decir que me parece una táctica mamporrera, posiblemente innecesaria. Vistos los porcentajes ciegos diría que Óscar tiene muchas posibilidades de ser el próximo expulsado. Sería una dolorosa pérdida, especialmente estando nominado junto a concursantes como Juan, Luis o Nerea, cuya aportación al relato es mínima, por no decir que inexistente. Además, el interés de que se vuelva a juntar con Vanessa y Daniela, a quienes traicionó al poco de salir por la puerta el jueves pasado, sería mucho mayor si se produce en la casa grande, donde le pueden contar a las dos primeras expulsadas lo que Óscar ha ido diciendo de ellas.

Es uno de mis concursantes preferidos, pero ya dije que Óscar no tiene aliados y ha jugado desde el principio a múltiples bandas. Por eso no me extrañó en absoluto que traicionase a sus amigas, a quienes ya había vendido días antes. Su juego es tan arriesgado que él mismo está malogrando su concurso, aunque me parece tremendamente divertido. No haberse ganado las simpatías de la mayoría le perjudica en todos los aspectos. Por ejemplo, Juan hizo el sábado lo mismo por lo que Elsa hacía la cruz del gato a Óscar anoche, acusándole de ser mentiroso y desleal, además de hacer hincapié en que está solo en la casa, lo cual tiene una carga de crueldad innecesaria.

Se acusa a Óscar de haber contado que Maica intentó nominarla y él se opuso. Pues bien, Ruvens contó a toda la casa estando en la radio que si Juan y Violeta le dieron dos puntos fue a propuesta de ella. Esto lo sabe Ruvens porque se lo contó Juan, que se disculpó con una Violeta condescendiente, que le restó importancia al hecho. Enorme la diferencia con las actitudes que se dieron anoche en el caso de Óscar. Esto del sábado deja en mal lugar a Juan por echarle el muerto a Violeta de su nominación a Ruvens, y también a este por aprovechar esa información para abroncar a Violeta por nominarle.

Bucles es el segundo apellido de Ruvens porque cuando coge una vereda ya se puede acabar que él sigue. Ha insistido hasta la saciedad para enterarse de quienes le nominaron, lo cual le ha molestado muchísimo. Como si él no hubiera repartido sus puntos, algo a lo que están todos obligados. También ha entrado en bucle, muy ofendido, porque Óscar ha soltado la especie de que se está enamorando de él. Lo de Óscar con Ruvens lo vi venir cuando pedía a algunos compañeros que averiguasen su tendencia sexual. Se terminó convenciendo de que coincide con la suya y eso le animó a fantasear con mantener una relación con el aspirante a director cinematográfico. Que Maica o Laura tengan la fantasía de hacer carpeta con varios chicos de la casa no es criticable, pero que Óscar vea con buenos ojos a Ruvens para tal fin parece que sí.

Más comentarios carpeteros

El diagrama de Euler de posibles carpetas se empieza a complicar. Por el momento, Laura se ha lanzado con Vulcan y este le ha dado calabazas. De una manera delicada y cariñosa, pero vino a decir que a él no le atrae lo suficiente. No ha habido ese “boom” del que también habla Edi. El “boom” significa que explote la atracción hacia alguien, más allá de que parezca simpática o se le reconozca su belleza. Por eso Edi sugiere estar a un par de Informativos Telecinco de notar en su interior el “boom” dichoso con Elsa. Violeta le parece muy bella (eso es indudable), pero no termina de despertar nada en él, igual que ya había dicho antes de Maica o Laura. Sin embargo, según van pasando los días y tiene más relación con Elsa empieza a vislumbrar que puede explotar junto a ella. Vulcan está a la espera de que entren más chicas en la casa, no te digo más.

Las tres grandes actualizaciones de la agenda carpetera están dichas: Vulcan da calabazas a Laura, Edi empieza a considerar que pueda tener algo con Elsa y Óscar se está empezando a quedar pillado por Ruvens, que no se cree nada y recibe horrorizado la noticia. No sé cuál de estas novedades parecerá más imprevisible, porque para mí que todas. Frente a tanta novedad, sigue su curso la cosa entre Maica y Adrián, que tarda tanto en arrancar que el coche de Carlos Sainz tras volcar en el París-Dakar. Y veo a Violeta más bien pasota, no suficientemente interesada por nadie, aunque a Edi le sigue haciendo ojitos.

¿Laura es celosa o no?

Mientras tanto, no sé si Laura es celosa o no porque a unos les dice una cosa y la contraria a otros. Al menos ha reconocido aquello que con tanta vehemencia negaba su madre: miraba con cara de asco a Maica. “Yo a Maica la miraba con cara de asco siempre, desde que llegó, la prejuzgué desde muy temprano”, afirmaba Laura. Añado que lo mismo con Violeta. Y lo más gracioso, dice de Violeta que “igual es una tía fácil” y que tontea con todos porque busca una carpeta, justo lo que decían de ella y tan mal le parecía a María José Galera. ¿Cómo puede una mujer de 20 años como Laura decir tal cosa de una mujer de 22? (estoy parafraseando a la exconcursante de la primera edición).

Me parece muy desagradable ver al grupito mayoritario (tenía ganas de escribir esto) burlándose de Luis por feo. “Es mucha mujer para él”, decía Adrián. “A lo mejor es que tiene la torre Eiffel o la de Pisa”, opina Vulcan, a lo que responde el boxeador: “Por mucha torre que tenga al día siguiente le tienen que ver la cara”. El grupo ríe estas gracias. Entre ellos están Ruvens o Maite, que son tal para cual. Lo que más me llama la atención es que nadie frenase a Maite en su última discusión con Óscar. “Aprende a hablar, parece que te han enseñado en un polígono”, le dijo Óscar y Maite respondía: “En el polígono estaba tu madre de profesora ¿no?”. Muy desagradables los dos, pero meter a las madres merecía un toque de atención de sus más afines. No le hacen ningún favor dejándola comportarse como la potra salvaje que ella misma dice ser.

Lo de Vanessa y Javier merece un capítulo aparte e intentaré dedicárselo mañana. Javier ni siquiera abrió el protocolo de abandono, tan solo mencionó con la boquita pequeña la posibilidad de irse. El cantante es un paraembalde (maravillosa palabra del DLE) a quien se le va la fuerza por la boca. Su mujer preferiría que la derrochase por otros lados, pero prefiero no meterme en ese jardín. Y Vanessa pasa de tener edredoning a llorar por los rincones de la casa espía porque Javier no le da lo que ella necesita. Hagan sus apuestas. Tengo la teoría de que no solo Vanessa ha ido para separarse de su marido. Es posible que ambos pensasen que ese era un buen guion para su participación en Gran Hermano, pero a mí me aburre soberanamente. Eso sí, sería un buen broche después de haber participado en un programa de la televisión autonómica gallega donde la pareja se volvió a casar. Segunda boda y divorcio en la tele, no está mal el plan.

Moleskine del gato

Anoche supimos que mañana Lucía y Silvia entran en la casa oficial (después de una fugaz visita durante El Debate). Las mellizas juegan fuerte y serán novias en la identidad falsa que deben mantener hasta nuevo aviso. No defraudan en absoluto. Dejarán de ver por el momento a Jorge, con quien están teniendo algún rifirrafe, pero esto lo cuento en el vídeo de hoy.

Los cinco nominados se convirtieron también anoche en cuatro al salvar a Ruvens los Big Bros de esta semana. Edi, Vulcano y Elsa empataron en el número de veces que coronaron la cima en la escalada, por lo que los tres se debían poner de acuerdo. Elsa prefería salvar a Juan (¿?), pero se puso de acuerdo con sus compañeros y dejaron fuera a Ruvens.