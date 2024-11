El dormitorio rosa resucita fugazmente

Que Violeta, Nerea y Luis se posicionen contra los azules en las nominaciones supone un alivio para Maica y Daniela, no porque les haya ayudado a evitar estar nominadas, pero sí por quienes están con ellas

Maica y Daniela estuvieron a echar la primera papilla al terminar su pasaje del terror, pero se les habría pasado pronto el asco si llegan a conocer las nominaciones de Violeta, Nerea y Luis. Edi retiene a Violeta en el dormitorio azul, pero en infinidad de ocasiones ha confirmado su deseo de mudarse al rosa. Por su parte, la pareja de Luis y Nerea han dormido desde el principio en la misma habitación que las “fresis” aunque no siempre se hayan considerado rosas. No en vano, el jueves de la semana precedente decidían formar un tercer grupo de no alineados. Esto les permite cambiar su estrategia en las nominaciones sin que llame la atención. Si bien debo decir que esta vez sí que la llamaron.

Y es que Violeta, Nerea y Luis nominaron anoche solo a componentes declarados del grupo azul, algo en lo que coincidieron milimétricamente con lo que queda de las “fresis”, es decir, Maica y Daniela. La expulsión de Lucía deja este grupo en cuadro y casi sin capacidad para decidir en las nominaciones, salvo en el caso de que reciban ayuda de algunos de los teóricamente neutrales. Jorge no solo evitó ayudar a nadie, sino que estuvo revelando con pelos y señales al grupo de Ruvens las estrategias de otros compañeros. Busca que alguien le haga un poco de caso, lo de recibir cariño ya lo tiene descartado. Tampoco podían confiar en Adrián, que solo nominó a independientes (siempre con arreglo a lo que ellos mismos dicen).

Resultados de las nominaciones doblemente equitativos

Que Violeta, Nerea y Luis se posicionen contra los azules en las nominaciones supone un alivio para Maica y Daniela, no porque les haya ayudado a evitar estar nominadas, pero sí por quienes están con ellas. Concretamente, dos nominados del grupo azul (Laura y Vulcan), y otros dos no alineados (el propio Luis y Adrián). Un resultado doblemente equitativo. Por un lado, hay dos rosas, dos azules y dos neutrales nominados. Por otro, son tres chicos y tres chicas. Respecto a esto, solo Edi nominó a tres concursantes del mismo género. Tres mujeres, por supuesto. No solo desequilibra la balanza Edi, también que las mujeres recibieran anoche 39 puntos, frente a los 28 que encajaban los chicos.

Si los seguidores de Maica y Daniela demuestran una fuerza que todavía desconocemos si podrán tener, la sexta expulsión efectiva tendrá en común con todas las anteriores que se tratará de una mujer. Laura es el objetivo declarado a ese lado, mientras seguidores de concursantes azules pedían anoche tiempo para ponerse de acuerdo y que nadie votase hasta haber una decisión definitiva sobre por quién ir. Me pasa lo mismo que con Lucía, no veía gran diferencia entre que saliera ella o Luis, por ejemplo. El novio de Nerea me sirve también como ejemplo para la próxima expulsión: no veo diferencia entre que salga Luis o Laura.

En realidad, solo veo una diferencia entre que saliera Luis o lo hiciera Laura: en principio, tocaba sacar de la casa al primer concursante de género masculino. En ese caso la estrategia de Violeta, Nerea y Luis no habría valido para nada y volvería a ganar Ruvens. Este concursante pretende aprovechar esta semana de vampiros y humanos para “profanar” el dormitorio rosa, donde duermen ahora los vampiros en sus ataúdes. Igual el karma debería castigar a Ruvens y hacer que pierda uno de sus efectivos. Desde la última vez que pasó esto hemos visto salir de la casa a Silvia, Juan (aunque este volvió), Vanessa, Javier (voluntariamente forzado) y Lucía.

La pregunta que me hago es por qué Violeta, Nerea y Luis decidieron asestar este golpe casi mortal a los azules. Cuando le preguntó Jorge Javier por las razones para su nominación a Laura dio una de esas explicaciones de compromiso que sirven para no decir nada. Eso sí, precedido de varios “al final”, que dicen casi todos continuamente en la casa. Me aventuro a asegurar que han visto poco probable que fuera expulsada Maica y, sin embargo, está muy a tiro un Adrián del que la audiencia puede pensar que ha quedado sin castigo suficiente. Y a Laura creo que solo la soporta Ruvens, lo cual confirma que por muy listo que sea tiene alguna tara.

Otra Rolek expulsada

Las mellizas Rolek ya están en casa. Lucía salió anoche por un 66 % de los votos, frente al 13 % de Luis y el 21 % de Óscar. La diferencia de votos entre Lucía y Óscar es extraordinariamente importante, lo cual no sé si es indicativo de la debilidad de la expulsada o la fortaleza de su rival. Antes de su salida, Lucía hizo un último servicio a la causa. Laura en lugar de confesar que la detesta se limitaba a decir que no tiene afinidad con Lucía, y esta contestaba: “Según ella no me soporta. Yo creo que no me supera, que es diferente”. Lucía dejaba abierta la interpretación de una frase que al menos valía para dejar a Laura descolocada y sin nada que decir. A pesar de que el destino traería anoche a Lucía hasta plató, solo cambió la sonrisa durante el terrorífico pasaje a través de ese orfanato olvidado. Llegó a plató con la sonrisa puesta, supongo que por compensar que en lugar de perfectamente maquillada y vestida lo tenía que hacer en chándal y con puré de patata hasta en las pestañas.

A decir verdad, la ausencia de Lucía en la casa se va a notar bien poco, aunque deja a sus compañeras de grupo y dormitorio con seis votos menos a repartir en las nominaciones. Lucía no perdió nunca las formas y demostró tener un saber estar envidiable. Pero todo lo que prometía en la casa espía quedó diluido en el tocador de la casa oficial. Al menos en esas primeras semanas la vimos cantándole las cuarenta a Jorge. Lo hizo de manera tan enérgica (o sea, con tanta mala leche) que no podíamos prever que fuera a demostrar tan poca personalidad en cuanto estuvo en un entorno donde había muchos más compañeros. No todo el mundo se adapta por igual a vivir en sociedades con más o menos personas.

Observatorio de nominaciones

Las nominaciones volvieron a ser clásicas, con cada concursante repartiendo sus seis puntos, y se desarrollaron así:

Óscar > Violeta (1), Luis (2) y Juan (3)

Ruvens > Maica (1), Luis (2) y Nerea (3)

Violeta > Ruvens (1), Laura (2) y Adrián (3)

Nerea > Laura (1), Vulcan (2) y Adrián (3)

Luis > Vulcan (1), Adrián (2) y Laura (3)

Jorge > Maica (1), Adrián (2) y Daniela (3)

Laura > Luis (1), Maica (2) y Daniela (3)

Edi > Daniela (1), Nerea (2) y Maica (3)

Vulcan > Maica (1), Luis (2) y Daniela (3)

Juan > Maica (1), Nerea (2) y Óscar (3)

Adrián > Nerea (1), Luis (2) y Jorge (3)

Maica > Ruvens (1), Vulcan (2) y Laura (3)

Daniela > Ruvens (1), Laura (2) y Vulcan (3)

Nominados provisionales: Luis, Daniela, Maica, Laura y Adrián. Nerea, que cogió la llave con el número 3 y podía hacer una nominación extra, decidió nominar directamente a Vulcan. Por tanto, los nominados definitivos (a la espera de la salvación del “Big Bro”) son: Vulcan, Luis, Daniela, Maica, Laura y Adrián. Lo bueno que tiene una palestra tan equilibrada, como decía al principio de este artículo, es que se salve quien se salve el domingo seguirán quedando nominados de los tres grupos.

Necesitábamos un Halloween como este

Con la situación triste y dramática que estamos viviendo era necesaria una gala de Halloween como esta para desconectar de la realidad durante unas horas. Pensé que me iba a costar más reír con los sustos y caídas de los concursantes, pero del primero al último me sacaron alguna carcajada. Aunque entre mis preferidos está el momento de la caída al suelo de Maica por el tartazo de un Papayasín más desatado que nunca (a Adrián le estampó varias veces la bandeja por la cara, ya sin nada de merengue).

Maica estuvo fenomenal, pero Óscar, Ruvens, Daniela y otros también. Solo hubo dos momentos desagradables: cuando Edi tiraba las vísceras a la cara de la actriz que salía de la olla y cuando Laura casi me hace vomitar con su exageradísima reacción de asco extremo. Lo más sorprendente para mí fue comprobar que Maite como Mamayasina da menos miedo que cuando estaba en la casa repartiendo su veneno a diestra y siniestra. Y que la puntería de Elsapayasina es pésima, por lo que dejó escapar más de un tartazo. Quien no se lo puso fácil fue Daniela, preocupada por una rinoplastia reciente, según dice ella, aunque a saber si no se la hizo antes de la pandemia.

