Saltaron chispas ayer en Guadalix tras las nominaciones. Uno de los momentos de mayor tensión se vivió entre Ruvens y Juan después de que el primero sospechase de que están siguiendo alguna estrategia. De hecho, le echó en cara esto a Adrián cuando le preguntó: " ¿Que te has puesto de acuerdo con Maica y con Juan? ".

Adrián le contestó que no había seguido ningún plan porque tenía claro que tanto Maica como Juan le iban a dar a Ruvens 3 puntos. Pero este tiene claro que no se cree lo que le dijo su compañero.

"He nominado en base a lo que siento aquí", le dijo Juan, a lo que Ruvens le contestó poniéndole entre la espada y la pared: "¿Sientes que me merezco tres puntos?". Pero Juan no duda en seguir atacándole y reprochándole las críticas que ha recibido en la última semana del albaceteño.