Los colaboradores se sinceran y eligen a los concursantes más naturales de la edición

'Gran Hermano' es uno de los formatos en donde la naturalidad es un rasgo muy valorado . Estar las 24 horas del día bajo la mirada de todo el país no es tarea fácil y muchas veces hace que los concursantes de 'Guadalix' finjan sus acciones o se inhiban más a la hora de mostrar tu verdadera personalidad, algo que no ha ocurrido en esta edición.

La naturalidad y la espontaneidad ha sido uno de los aspectos que más se vio en 'Guadalix' en las últimas semanas, ya que muchos de los concursantes no se han cortado al mostrarse tal cual son. Sus peleas, gestos de cariño y relaciones dentro de la casa han sido muchas veces genuinas y ha sido un rasgo muy comentado por los espectadores que estuvieron prendidos al televisor.

En vísperas de la recta final, hemos querido saber con los ex participantes y los colaboradores quiénes creen que han sido los concursantes que han participado sin filtros ni caretas, es decir los más naturales de esta edición. Suso Álvarez, Albert Infante y los ex concursantes opinan sobre el jugador más "natural" de la edición...¡Dale Play y no te lo pierdas!