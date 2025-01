Miguel Frigenti cree que, por ocultar su relación, José María Almoguera y María Sánchez consideran que viven en una "mentiriti" en lugar de un "reality"

Maica Benedicto se queja de la limpieza en la casa, aunque esta ha mejorado gracias a su influencia. Sin embargo, el desorden sigue siendo el auténtico problema

Planificar el comienzo de una relación afectiva pensando en ocultarlo a la mayoría de los compañeros para contarlo en el momento deseado es no vivir con naturalidad la vida propia. Explicar que hubiera sido más beneficioso para ellos seguir manteniendo en engaño significa que pensaron en la conveniencia de algo que debería ser ajeno al juego. Todo esto indica que están viviendo instalados en la mentira y no es la realidad. O, como dice Miguel Frigenti, que para ellos esto no es un reality, es un “mentiriti”.

José María Almoguera y María Sánchez se han puesto en el punto de mira de todos en la casa, aunque solo hablan de ello en el otro grupo. Los amigos de la parejita lo habrán pensado igual, pero todavía disimulan. Probablemente callen por no quedarse solos y dejar de contar con el cobijo del grupo. Puede que porque les ciega la buena relación que hay entre ellos, aunque ya sabemos que esto puede dar la vuelta en cualquier momento y pasar del buen rollo a los odios africanos con una facilidad pasmosa. Por el momento, nadie se quejó de los gritos que pegaba el domingo por la noche Marieta, enfadada con Alex Ghita y con Ion Aramendi. Por mucho menos le pidió José María Almoguera a Miguel Frigenti que no pegase gritos cuando discutía, cuando tan solo había elevado un poco la voz.

En una “mentiriti” viven José Marí Almoguera y María Sánchez. Esto hace que los de Miguel Frigenti vuelvan a dudar sobre el dúo que debe llevarse sus tres puntos. Cuento en el vídeo del Moleskine de hoy (al pie de este artículo) que vuelven a manejar la estrategia de autonominarse para enfrentarse todos ellos a un solo dúo del otro grupo. En la madrugada del domingo al lunes habían decidido ir a por José María Almoguera y Jeimy Báez. Sin embargo, ayer manejaban la opción de María Sánchez y Dani Santos. En ambos casos está un miembro de la pareja que permaneció oculta días como si al contarlo fueran a recibir un duro castigo. Sucede que desconfían más en María.

María estuvo en Gran Hermano 12+1 y ya tuvo entonces una relación surgida en la casa. Era una relación con más complicaciones porque Hugo Pierna tenía novia (Julia), pero todo salió bien, estuvieron años juntos y María pudo comprobar a su salida de la casa que sus familiares y defensores habían apoyado en todo momento esa relación. ¿Qué le preocupa ahora a María? Para ella esto es algo conocido, que ya vivió hace más de una década. Su preocupación por si su familia está de acuerdo y por cómo lo esté viendo la audiencia parece confirmar que viven un “mentiriti”, como dice Miguel.

Manuel Cortés cree que toda la casa le ha dado la espalda

Manuel Cortés le contó ayer a todo el que quiso escucharle lo dolido que está porque nadie dijese su nombre a la hora de elegir cuál de los componentes del trío debía ser inmune. Lo habló por la mañana (ellos llaman mañana a un horario movible que no suele empezar antes de la una de la tarde y se prolonga hasta que comen, en torno a las seis) con María, la jerezana. Y por la tarde con la propia elegida, Marieta. No cuela la excusa de María de que todos decían el mismo nombre, por lo que pensaron que era inútil dar otro. La prueba de que nada les impedía hacerlo es que Javier Mouzo fue el único que prefirió dar el nombre de Sergio Aguilera en lugar de apoyar la opción de Marieta, votada por todos los demás.

Aquí hemos vuelto a reconocer al Manuel Cortés que dice de sí mismo que es un “buen niño” (como diría Marieta, muy niño, pero con pelos en los huevos), que es servicial y no ha hecho nada malo a nadie en esa casa, por el momento. Que añada ese “por el momento” me parece inquietante, porque parece querer sugerir que podría hacerlo, si quisiera. Ese es un poco el tono de Manuel, que aparenta estar mezclando la tristeza y el deseo de venganza en su queja. Esto que dice es como cuando un concursante cuando se salva da las gracias por al apoyo a la audiencia votante, pero es que se vota para expulsar. Por tanto, ser el menos votado no significa tener un gran apoyo en la audiencia. Es algo en lo que caen hasta los expertos, como Miguel Frigenti.

Quiero decir que cuando Manuel se queja de que nadie lo eligiera para ser inmune y argumenta que no ha hecho daño a nadie parece querer fijar la idea del castigo en la mente del espectador. El argumento completo viene a ser algo así como: no merezco este castigo porque soy bueno con todos y no he hecho mal a nadie. Se le escapa que votaron a favor de Marieta, no en su contra. Si fuera amigo de verdad de su compañera estaría contento de que tenga el favor de sus compañeros y, sobre todo, la tranquilidad de no estar en peligro el jueves. Que no le votasen a él no significa que tengan nada en su contra, solamente que antes prefieren dar el privilegio de la inmunidad a otra persona.

Enfadarse porque sus compañeros premien a una persona afín a él parece algo peor que poco empático, directamente diría que es egoísta. También es humano que sienta poco apoyo, pero ayer me dio la impresión de que seguía dándoles vueltas al tema para quedar como el pobre desgraciado al que dan la espalda todos. Que le diera la chapa a María tiene un pase, pero que fuera con el cuento a la propia Marieta parece una broma de mal gusto. Me llega a caer mal Manuel y hubiera pensado que pretendía hacer sentir culpable a Marieta, cuando debería estar contenta con el apoyo de sus compañeros, sin más. En realidad, lo pienso, igual va a ser que muy bien no me cae.

Dramas “buenos” y “malos”

Los dramas crecen en la casa y me preocupa no empatizar con ninguno. Como decía Frigenti ayer: “Una por lo que piense su madre, otro porque no le han elegido inmune, la de más allá porque el presentador le ha dicho que no nombre a su novio”. Mi conclusión coincide con la de Miguel: tienen miedo. Y ya dijo Óscar que con miedo vamos mal. Personalmente prefiero otros dramas más divertidos. Por ejemplo, el que montó ayer Maica Benedicto cuando una araña caía del techo. Soy sincero si digo que podría pasar sin que nadie limpiase el cuarto de baño en todo el día, pero no soporto las arañas. No comparto con Maica su adoración por la lejía, pero sí su aracnofobia.

Más divertido que lo de la araña fue lo que pasó el sábado con la rata. Miguel Frigenti salía corriendo despavorido tras ver caer una rata del falso techo. Me lo creo totalmente. He visto caer hasta a un gato (no era yo) de ese falso techo. Pero claro, las risas de los demás ante la histérica reacción de Frigenti eran inevitables. Con menos preocupación, tampoco pudimos muchos evitar la risa viendo la secuencia de acontecimientos. Todos se pusieron manos a la obra para intentar localizar la rata, pero esta debió esconderse bien escondida o marcharse todo lo lejos que pudo asustada con los gritos (esta vez sí) de Miguel. La araña y la rata merecen toda la preocupación que no deberían de tener María, Manuel o Marieta por auténticas fruslerías al lado de esto. También se merecen más el premio que todos estos.

El problema no es la limpieza, sino el desorden

Maica Benedicto se quejó otra vez ayer del desastre de la limpieza en la casa. En ello encontró el apoyo de Romina Malaspina, con quien cada vez tiene mejor relación y ya hacen planes para viajar juntas a Buenos Aires. Siento no estar de acuerdo con la queja de estas dos concursantes, porque el problema de esa casa es más de desorden que de limpieza. Creo que pocas veces ha estado la casa tan limpia como en la última edición de anónimos y la presente. Habría que agradecérselo a Maica y su capacidad de convicción para comprometer a sus compañeros en esa labor. Ahora bien, el desorden es tremendo. Pagaba el pato Marieta nadando por la noche en la lavandería entre kilos de ropa. Eso teniendo dos lavadoras y dos secadoras. Y doble poca vergüenza también.

