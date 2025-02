Con el rostro serio y cansado, aunque intentando sonreír para seguir dando ejemplo a "todas esas mujeres" que están en su misma situación, la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado su parte médico: "Sobre el tema embarazo os lo cuento todo. Sobre todo, porque hay mujeres que me siguen para saber cómo voy. Hace un año que no me hacía una analítica. Me las he hecho y ahora resulta que me han detectado un problema de coagulación. El año pasado no lo tenía. Y nada, es otro problema más que se me suma...", se ha lamentado.