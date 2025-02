El actor ha muerto a sus 95 años y su mujer ha fallecido con 63 años. No obstante, medios estadounidenses como la revista ' Variety ' han podido conocer que no hay indicios ni sospechas de que las muertes se hayan producido de forma violenta.

"No hay indicios inmediatos de que se haya cometido un delito, según las autoridades, aunque la oficina del alguacil no proporcionó de inmediato una causa de muerte ", recogen desde 'Variety'.

Fue en 1990 cuando se tuvo que someterse a una intervención de corazón por una afección cardíaca. Dolencia que le mantuvo alejado de las cámaras durante dos años. Además de su carrera como actor, Gene Hackman también probó suerte como escritor al publicar tres novelas tituladas 'Wake of the Perdido Star', 'Justice for None' y 'Escape From Andersonville'.