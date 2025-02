Cañizares no se muestra arrepentido tras haber dicho que "no es lo mismo una víctima de 10 años que de 16" respecto al caso de Raúl Asencio

El ex portero dice su opinión al respecto en exclusiva para 'Tardear'

El exfutbolista y actual comentarista de fútbol en radio Santiago Cañizares está en el ojo del huracán tras haber soltado un comentario de lo más desafortunado al salir en defensa del jugador del Real Madrid Raúl Asencio, investigado por un presunto delito de pornografía infantil.

El ex portero del Valencia afirma que "no es lo mismo una víctima de 10 años que de 16 ni para la justicia ni para la moral". "Todos hemos cometido errores, Asencio también", aseguraba en el programa de radio. A pesar de que fue avisado por el resto de compañeros periodistas de la gravedad del asunto, él continuaba firme en su opinión. El programa de 'Tardear' se ha puesto en contacto con él y esto es lo que ha dicho el comentarista.

Cañizares se mantiene firme

Desde el principio de la conversación escuchamos a un Cañizares sin arrepentimiento por su polémico comentario: "No es lo mismo una víctima de seis años, ocho años, que una víctima de 16, 17 años". Aunque matiza que "eso no quiere decir que la de 16, 17 años no sea víctima", sigue firme en que "no es lo mismo".

El ex portero dice que, cuando se habla de pornografía infantil, hay que determinar a qué edad se considera una persona infantil y a qué edad una persona adolescente: "No tiene nada que ver. Ese es el matiz que quería dejar bien claro".

Santiago Cañizares está descontento con la sociedad porque esta considera a Asencio un violador, "cuando Asencio no ha participado en lo que ha pasado que no ha sido una violación. Pero en cualquier caso ni ha participado".

Y aunque el periodista de 'Tardear' insiste en preguntarle cómo se sentiría si la chica de las imágenes fuese su hija con 16 años, el comentarista cambia de tema: "Yo te digo que judicialmente, que por algo será digo yo, algún psicólogo habrá analizado a los menores. No es lo mismo que tengas 16 que seas infantil. Si eso no lo quieren entender, pues que no lo entiendan".