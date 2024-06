Descubre el arte del surimi, su origen japonés y sus beneficios

Primero tenemos una pregunta: ¿Sabías que los palitos de cangrejo no contienen cangrejo? Pues efectivamente, los mal conocidos en España como palitos de cangrejo no contienen este ingrediente, sino que están hechos de surimi, una maravilla de la gastronomía japonesa. Este alimento está muy bien valorado en la cultura japonesa y son base de su gastronomía y cultura. Seguro que alguna vez has oído hablar de este alimento e incluso puede que lo hayas consumido en las barritas de surimi Krissia® sin saber que estás disfrutando de una técnica ancestral.