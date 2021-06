Rocío Carrasco se rompe hablando de sus hijos: "No sé si me siento más cerca de mis hijos"

Rocío Carrasco no podía evitar las lágrimas ante las preguntas sobre sus hijos, Rocío y David Flores. Le hubiera gustado no dejarles "este legado" a sus hijos, pero necesitaba contar su historia y que la supieran para que tomen sus propias decisiones y nadie lo haga por ellos. Pero no sabe si se siente más cerca de ellos, solo cree que si en algo ha cambiado su forma de pensar, algo ha ganado.

Pero Rocío no ha tardado en romperse y lo ha hecho ante la primera pregunta sobre sus hijos. “¿Te sientes más cerca de ellos?”, quería saber Carlota Corredera y ella lloraba: “Es difícil, no te puedo contestar porque ni yo lo sé”.

"Que tomen decisiones sabiendo la verdad"

“Me hubiera gustado no dejarles este legado pero creo que era necesario que lo supieran”, decía Rocío a sus hijos. Quiere que a partir de ahora “valoren” y tomen las decisiones que crean “oportunas”: “Que las tomen sabiendo la verdad y no que las tome nadie por ellos con mentiras”.

Rocío nunca les contó nada, no les quiso hacer partícipes de lo que pasaba, de su situación… pero con el paso del tiempo, duda: “Lo he hecho con la mejor intención del mundo, a lo mejor me equivoqué en esa sobreprotección, pero tengo sentimientos encontrados, creo que nunca me hubiese perdonado haberles hecho daño con la verdad y para mí era más importantes sus mentes que la realidad”.