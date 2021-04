Rocío Carrasco interviene en directo para comunicar que el próximo miércoles estará en plató: "Es el momento de parar para aclarar cosas"

Nada más empezar el nuevo programa de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Carlota Corredera ha dado las buenas noches y quien ha saludado al otro lado del teléfono ha sido la propia Rocío Carrasco. “Estoy bien”, nos decía y explicaba que quería dar las gracias en primer lugar y hacer una petición: “Creo que es el momento de hacer un parón en la emisión para aclarar algunas cosas, me gustaría estar el miércoles que viene con vosotros en directo”.

“Sé que durante las emisiones de estas semanas de la serie documental, ha sido mucha la información que todos habéis tenido que digerir, ver y asimilar”, decía Rocío y añadía que no es fácil contar 20 años de una vida en unas semanas.

"Me gustaría hacer un parón para aclarar cosas, pero luego retomamos"

“Creo que ha llegado ese momento de hacer ese parón y me gustaría estar el miércoles que viene con vosotros en directo”, decía Rocío y Carlota Corredera le respondía que será un placer recibirla en plató: "Me alegro de que quieras dar la cara, me parece muy generoso por tu parte que quieras seguir resolviendo dudas y dando respuestas"; “pero luego retomamos ¿Eh?”, decía Rocío.