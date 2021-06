Rocío Carrasco, a Carlota Corredera: "Estoy orgullosa de ti, del equipo y de las mujeres de este país"

Carlota Corredera: "Las mujeres de este país están muy orgullosas de ti y de tu valentía"

La presentadora reaccionaba con un “¡Ay!” y respondía a la entrevistada: “Las mujeres de este país están muy orgullosas de ti y de tu valentía”. Sin embargo, Rocío cree que las valientes son las demás: “Yo he tenido una oportunidad de alzar la voz públicamente y se me ha escuchado pero ellas no la tienen, las valiente son ellas, no yo”.