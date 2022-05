Terelu Campos desvela la conversación de Ana María Aldón y Ortega Cano sobre Rocío Carrasco

Las primeras reacciones de la familia han llegado. Gloria Camila no ha dudado en responder: "Nunca es tarde, bastante contenta, por fin se abre el museo que tanto llevamos esperando". Y sobre si va a poder ir: "No lo sé, no creo. Que vaya la familia del alcalde y la familia Campos, ya está". José Antonio también ha dicho sus primeras palabras: "Nosotros muy contentos de que se abra, era la voluntad de Rocío y lo que hemos querido siempre".